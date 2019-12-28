Синоптики рассказали о переменчивой погоде на Новый год в Москве

В новогоднюю ночь москвичей ожидает переменчивая погода, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Во вторник, 31 декабря, Москва попадет в теплую воздушную массу, что вызовет повышение температуры до +2°С. Однако уже в ночь на 1 января ожидается похолодание, из-за которого температура воздуха сместится в сторону отрицательных значений.

Непосредственно в новогодние часы возможны слабо отрицательные значения температуры, похолодание продолжится к утру.

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