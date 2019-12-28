Мужчина застрял в мусоропроводе на северо-востоке Москвы

В шахте мусоропровода одного из домов, расположенных в Алексеевском районе столицы, застрял мужчина. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: улица Кибальчича, дом 12, корпус 2.

Как стало известно, мужчина оказался внутри мусоропровода на уровне третьего этажа.

Отмечается, что на место прибыли спасатели, которые и достали его. В данный момент его осматривают врачи.