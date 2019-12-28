Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

Среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой в Казахстане следствие рассматривает с техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба МВД республики.

Министр МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев отметил, что сейчас сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса. Также изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Кроме того назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна.

29 декабря в Межгосударственный авиационный комитет в Москву передадут черный ящик с рухнувшего самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Из 98 находившихся на борту человек, 12 человек погибли и 49 пострадали.

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