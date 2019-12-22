Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение
Жители России признались, что новогоднее настроение у них появляется от запаха мандаринов и прочих атрибутов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Туту.ру.
Более 40% опрошенных сказали, что новогоднее настроение у них появляется, когда они видят елку, украшения, гирлянды и тематически оформленные витрины магазинов. Около 7% россиян рассказали, что для создания атмосферы праздника они начинают усиленно чистить мандарины. Еще 7% смотрят новогодние фильмы или программы.
Кроме того, 6% проголосовавших вдохновляются Новым годом, когда подготавливают новогодний стол или посещают тематические ярмарки и покупают подарки.
В исследовании также отмечается, что мандарины активнее создают у россиян праздничное настроение, нежели бой курантов и поздравление президента России Владимира Путина.
В декабрьском опросе поучаствовали 4,4 тысячи человек.
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