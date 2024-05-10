Момент падения автобуса в Мойку в центре Петербурга попал на видео

Момент аварии на Поцелуевом мосту в центре Санкт-Петербурга, в результате которой пассажирский автобус упал в реку Мойку, попал на видео. Запись появилась в Telegram-канале 112.

На кадрах видно, как автобус протаранил несколько автомобилей на встречной полосе и врезался в парапет. После этого транспортное средство рухнуло в реку, почти полностью скрывшись под водой.

По информации журналистов, в настоящее время сотрудники городской прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. Также специалисты контролируют работу спасателей на месте ДТП.

Днем 10 мая Главное управление министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявило, что в реку Мойку упал автобус с около 20 людьми в салоне. Авария произошла в районе дома №69 по Большой Морской улице.

На место сразу выехали сотрудники экстренных служб. Позже стало известно, что в результате ДТП пострадали не менее пяти человек — водитель автобуса находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще четырех пассажиров оценивается как тяжелое.

Ранее в Ярославской области девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика.