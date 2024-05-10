«Автор моего канала»: Ивлеева пошутила над Медведевым

Блогерша Анастасия Ивлеева пошутила в своем Telegram-канале над заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Шуткой о Медведеве, эмоционально ведущем свой патриотический блог, она ответила на подозрения в связи с Кремлем.

Один из авторов моего канала — Дмитрий Анатольевич. Забыли его», — написала она.

Телеканал «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) 9 мая сообщил, что одним из политконсультантов, работавших над созданием нового образа Насти Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки, якобы стал журналист Владимир Соловьев, а проект ее возвращения в публичное пространство якобы согласовали с Кремлем.

Накануне Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки. Блогерша сообщила, что в марте ездила в Донбасс. Телеведущая также заявила, что никогда не планировала уезжать из России и рассказала об отношении к президенту.

Ранее звезда «Ворониных» прокомментировала скандал с актрисой Марией Илюхиной.