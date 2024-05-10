В центре Петербурга автобус с 20 пассажирами упал в реку

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали бойца поп-ММА Ибрагима Исламова, который влетел в разведенный Троицкий мост на Porsche. Отмечается, что мужчина сбежал с места аварии, при этом бросив свою спутницу в машине, которая тяжело пострадала. Впоследствии бойца поймала полиция в столичном Люблино, в его квартире был обнаружен пистолет. Исламов при этом отметил, что врываться в его дом «не стоило» и что он был готов самостоятельно решить вопрос. Он пообещал помочь пострадавшей девушке, подчеркивая, что в ДТП сам получил травму головы. Подсудимому грозит заключение на три года. Он будет находится под арестом до 24 июня.

Ранее в Новосибирске самокатчик угрожал водителю пистолетом.