Губернатор Петербурга рассказал о работе специалистов на месте аварии с автобусом

На месте ДТП с упавшим в реку с моста автобусом работают специалисты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор северной столицы Александр Беглов.

По его словам, на месте аварии работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге лазурный автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. По данным ведомства, инцидент произошел около часа дня в районе дома номер 69 на Большой Морской улице.

На опубликованных в соцсетях кадрах попал момент, как прибывшие спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее в Новосибирске самокатчик угрожал водителю пистолетом.