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Посольство Болгарии опровергло данные о невыдаче виз россиянам

Посольство Болгарии: республика оформляет россиянам шенгенские визы

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Depositphotos

Болгария занимается оформлением шенгенских виз для россиян, действительные для поездки во все страны зоны соглашения. Об этом заявили в посольстве Болгарии в Москве, комментируя публикации СМИ о задержке выдачи соответствующих виз на территории РФ, сообщает ТАСС.

«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», – пояснили в дипломатическом ведомстве.

Совет ЕС в конце 2023 года принял решение о введении «частичного Шенгена» по отношению к Румынии и Болгарии.

В марте сообщалось, что Румыния начнет выдавать шенгенские визы гражданам России. Согласно заявлению посольства республики в Москве, единые визы позволяет въезжать в Шенгенскую зону на 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Все консульские учреждения Румынии на территории России, включая Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, будут принимать заявления на визы, отметили в диппредставительстве.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны легче получить «шенген».

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