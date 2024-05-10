В МВД прокомментировали ДТП с падением автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус, в котором находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

По данным ведомства, инцидент произошел около часа дня в районе дома номер 69 на Большой Морской улице.

«По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек», — отметили в МВД.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

До этого Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на очевидцев, что автобус упал в воду после аварии с каршеринговым авто на Поцелуевом мосту. На месте экстренные службы. Позже появилась информация о задержании водителя каршеринга, участвовавшего в ДТП, которое привело к падению автобуса в воду. В настоящее время пять пассажиров госпитализированы: четверо в тяжелом состоянии и водитель автобуса — в среднем.

Ранее в Ярославской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком.