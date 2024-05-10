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Силуанов останется министром финансов РФ после смены правительства

РБК: Силуанов сохранит пост министра финансов РФ в новом правительстве

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Антон Силуанов сохранит пост министра финансов РФ в новом правительстве страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений кадровых решений.

В материале отмечается, что Силуанов возглавляет российское министерство финансов на протяжении 13,5 года. В сентябре 2011 года его назначили исполняющим обязанности министра финансов, при этом в декабре того же года он официально вступил в должность.

10 мая президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. В 10:00 мск в Государственной думе РФ началось заседание по вопросу назначения главы правительства.

В тот же день в Кремле состоялась встреча Путина и Мишустина. Глава государства выразил надежду, что парламентарии поддержат предложенного им кандидата на пост председателя кабинета министров. Также российский лидер заявил, что надеется на способность Мишустина убедить парламентариев в необходимости назначить выбранных им специалистов на должности его заместителей и министров.

Ранее Денису Мантурову предсказали отставку с поста министра промышленности и торговли РФ.

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