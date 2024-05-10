Пять человек из упавшего в реку автобуса были госпитализированы

Пять человек госпитализированы после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в центре Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пассажирский автобус упал в реку после столкновения с каршеринговым автомобилем.

Сообщалось, что четверо из пострадавших — пассажиры, помощь врачей также потребовалась водителю автобуса.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее в Воронежской области автобус с военными улетел в кювет.