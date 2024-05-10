Лидер протестов в Армении не исключил, что станет премьер-министром

Глава протестного движения в Армении против делимитации границы с Азербайджаном «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт не исключил, что может стать новым премьер-министром Армении, если народ этого захочет. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопросы журналистов в рамках митинга в Ереване, передает ТАСС.

«Если народ этого хочет, будет воля господня, и я получу благословение армянского патриарха, то кто я такой, чтобы не соглашаться?», - отметил он.

При этом архиепископ сообщил, что сам не желает занимать этот пост, поскольку является духовным лидером.

10 мая акция протеста, участники которой требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, началась в столице республики.

9 мая на площади Республики в армянской столице состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном.

Ранее главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на переговоры в алматинский Дом дружбы.