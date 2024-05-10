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США введут пошлины на китайские электромобили

США на днях объявят о пошлинах на китайские электромобили

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«Газета.Ru»

Вашингтон готовится ввести пошлины на китайские электромобили. Администрация президента США Джо Байдена может объявить о новых мерах уже во вторник, пишет Bloomberg.

Повышение тарифов также, вероятно, коснется полупроводников и солнечных батарей. При этом существующие сборы будут сохранены.

Подробности о точной стоимости или категориях тарифов, которые будут введены, пока неизвестны. Однако, как сообщают источники, США сосредоточили внимание на областях, представляющих интерес в сфере стратегической конкуренции и национальной безопасности.

Действия Вашингтона могут спровоцировать ответные меры со стороны Пекина в условиях обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечают аналитики.

До этого Китай потребовал от США отмены связанных с Россией санкций.

Ранее в КНР нашли способ возобновить рост торговли.

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