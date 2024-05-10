Мужчина похитил восьмилетнюю девочку и истязал ее несколько часов

В Дели полицейские сутки разыскивали похищенного с улицы ребенка, девочку заманил к себе в квартиру местный житель. Об этом сообщает NDTV.

Восьмилетняя школьница была похищена 6 мая, девочку заманил к себе домой взрослый мужчина. Родители пропавшей обратились в полицию. Почти сутки правоохранители устанавливали местонахождение школьницы, девочку нашли в квартире мужчины, на ее теле обнаружены раны, ссадины, ушибы и следы зубов похитителя.

По предварительной информации, подозреваемый страдает психическим расстройством, он не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка. Школьница госпитализирована.

До этого сообщалось, что во Франции школьница призналась, что стала жертвой сексуального насилия со стороны своего дедушки, положив записку в почтовый ящик благотворительной организации. Сведения из записки почти немедленно запустили расследование, в ходе которого выяснилось, что жертвами насилия со стороны старшего члена семьи также стали две двоюродные сестры школьницы. Они долго молчали и боялись признаться в этом, и если бы не их кузина, разбирательство не было бы начато. Подозреваемый арестован.

Ранее мужчину приговорили к принудительной кастрации за изнасилование 14-летней девочки.