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МЧС рассказало о спасении людей из упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

МЧС: в спасении людей из упавшего в реку автобуса задействовано 69 специалистов

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«Газета.Ru»

Более 60 специалистов МЧС России участвуют в спасательных работах после ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

Пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку.

«Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

До этого Shot сообщал, что водителя каршеринга, попавшего в ДТП с упавшим в реку автобусом, задержали. Возбуждено уголовное дело.

На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час. В первые минуты после происшествия очевидцы пытались помочь застрявшим в автобусе людям.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при падении автобуса в реку в Петербурге.

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