В Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом с 20 пассажирами

В Санкт-Петербурге задержали водитель каршеринга, который попал в ДТП с автобусом, упавшим в реку Мойку. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Пять человек забрала скорая на данный момент: четверо пассажиров в тяжелом состоянии и водитель автобуса — в среднем», — говорится в публикации.

Отмечается, что задержанный сейчас сидит в машине ДПС.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее в Новосибирске самокатчик угрожал водителю пистолетом.