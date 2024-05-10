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Названо число жертв и пострадавших после падения автобуса в Мойку

ТАСС: в Петербурге погиб человек после падения автобуса в Мойку

Один человек погиб и пять госпитализированы после падения автобуса в реку Мойку в центре Санкт- Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия», — сообщил собеседник агентства.

По данным МВД РФ, 10 мая около часа дня в районе дома номер 69 на Большой Морской улице пассажирский автобус, в котором находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойку.

На опубликованных в интернете видеозаписях с места ДТП можно видеть, как спасатели откачивают пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса.

Также в сети появился момент падения автобуса в Мойку. Судя по кадрам, автобус протаранил несколько автомобилей не встречной полосе и врезался в парапет. После этого транспортное средство рухнуло в реку, почти полностью скрывшись под водой.

Ранее в Воронежской области автобус с военными улетел в кювет.

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