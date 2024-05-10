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Трутнев может покинуть пост вице-премьера

РБК: Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера

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Юрий Трутнев. более 10 лет занимавший пост вице-премьера в правительстве России, может покинуть должность. Об этом РБК рассказали источники, знакомые с ходом кадровых консультаций.

Трутнев стал заместителем председателя правительства РФ в 2013 году. Он также является полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе и в кабмине курирует регионы Дальнего Востока.

Осенью 2023 года Трутнев отмечал, что за 10 лет на Дальний Восток было привлечено 3,4 трлн руб. инвестиций, запущено 673 предприятия, в основном промышленных, логистических и девелоперских.

До этого источники РБК сообщали, что Денис Мантуров перестанет возглавлять Минпромторг. При этом он сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве.

Кроме того, анонсированы перестановки в министерстве энергетики. Источники рассказали, что пост министра покинет Николай Шульгинов. Отмечается, что в числе кандидатов на пост будущего главы Минэнерго находится нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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