Стало известно о пострадавших пассажирах упавшего в реку автобуса в Петербурге

Автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Петербурге, пострадали не менее четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, транспорт упал в воду после ДТП с каршеринговым авто на Поцелуевом мосту. На месте экстренные службы.

Позже появилась информация о задержании водитель каршеринга, участвовавшего в ДТП, которое привело к падению автобуса в воду. Пять человек забрала скорая на данный момент: четверо пассажиров в тяжелом состоянии и водитель автобуса — в среднем.

Позже в МВД сообщили, что в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске сгорел автобус. Инцидент произошел на улице Виктора Уса. По словам очевидца, дети лет шести на вид несколько раз пытались поджечь средство передвижения, им удалось сделать это на третий раз. Огонь охватил одно из сидений и перекинулся на остальные части салона.

Ранее в Ярославской области 9 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком.