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Колоскова пригласили на матчи Евро-2024

УЕФА пригласил почетного президента РФС Колоскова на матчи Евро-2024

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил его на матче Евро-2024, который пройдет летом в Германии, передает «Матч ТВ».

«Я получил приглашение от УЕФА на открытие Евро‑2024, финал и матчи раунда плей‑офф. Но я отказался из‑за логистики. Если бы был прямой рейс — я бы полетел. А в моем возрасте уже не положено», — сказал Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале обыграла в серии пенальти сборную Англии.

Ранее «Реал» стал вторым финалистом Лиги чемпионов.

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