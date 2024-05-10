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Слуцкий предложил сделать Виктора Бута ответственным за авиацию

Слуцкий предложил Бута на пост главы ведомства, отвечающего за вопросы авиации

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил кандидатуру предпринимателя и депутата Виктора Бута на пост главы ведомства, которое является ответственным за вопросы авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение было озвучено во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаила Мишустина с фракцией ЛДПР в Государственной думе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал пленарное заседание, на котором рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

До этого сообщалось, что депутатов Госдумы призвали не аплодировать в случае утверждения Михаила Мишустина на должность премьера страны.

Правительство РФ во главе с Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства 7 мая. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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