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Началось пленарное заседание по вопросу кандидатуры Мишустина на пост главы правительства

Володин начал заседание по вопросу кандидатуры Мишустина на пост главы кабмина

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин начал пленарное заседание, на котором рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.

Володин отметил, что депутаты несут ответственность за принимаемые решения и работу правительства.

До этого спикер обсудил утверждение кандидатуры на должность председателя правительства России с главами политических фракций.

10 мая Володин рассказал, что после голосования депутатов по кандидатуре Мишустина на пост премьера России Госдума направит соответствующие документы президенту страны Владимиру Путину. Спикер подчеркнул, что депутаты должны ответственно и правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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