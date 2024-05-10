В Германии начали расследование после инцидента в бывшем генконсульстве РФ

Полиция Германии ведет расследование в отношении шести человек, которых подозревают в нарушении неприкосновенности жилища в связи с нападением на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении шести человек ведется расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища», — заявили в полиции Саксонии.

Отмечается, что подозреваемые были отпущены. У них были изъяты несколько мобильных телефонов. Установлены личности напавших. В полиции уточнили, что всего в «спонтанной демонстрации» у здания участвовал 21 человек.

До этого российское посольство в Германии сообщило о том, что неизвестные днем 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства России в немецком городе Лейпциг. Российская сторона заявит Берлину протест в связи с нападением, отметили в посольстве и подчеркнули, что считают произошедшее провокацией.

Ранее в Праге неизвестный пришел к посольству РФ с воспламеняющейся жидкостью.