Устроивший стрельбу в доме престарелых в Род- Айленде покончил с собой

Человек, который устроил стрельбу в доме престарелых в американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд), убил одного человек и ранил троих, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным начальника городской полиции Шона Лейси, звонок о стрельбе поступил в полицию в 10.32 по времени восточного побережья США (18:32 мск).

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, женщины 47, 38 и 67 лет уже были ранены. Двое из них являются сотрудницами учреждения, третья — постоялицей.

Одна из потерпевших скончалась от ранений, остальные были доставлены в больницу.

Стрельбу устроили 66-летний постоялец комплекса. Он совершил самоубийство, был обнаружен мертвым в своей комнате.

В настоящее время мотивы преступления выясняются.

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