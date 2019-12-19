Нетаньяху пообещал матери осужденной в России Иссахар добиваться ее возвращения в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал матери осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков Наамы Иссахар добиваться возвращения ее дочери на родину. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на разочарование в связи с решением суда, я не сдамся. Я буду продолжать делать все, чтобы вернуть Нааму домой», — сказал Нетаньяху в ходе телефонного разговора.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар.

25-летняя Нааме Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при перелете из Дели в Тель-Авив. В октябре ее приговорили к 7, 5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков.

Сама Иссахар до сих пор отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд признал законным приговор осужденной за контрабанду наркотиков израильтянке Иссасхар

— Дело о наркотиках: что Израиль просит у Путина

— Задержанная в Москве при пересадке израильтянка получила 7,5 лет колонии за гашиш