Снимавшие фильм для Discovery американцы попали в суд во Владивостоке

Во Владивостоке суд оштрафовал пятерых американцев, которые снимали фильм для Discovery из-за неверного указания цели визита при въезде в страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что граждане США указали свою цель визита как деловую, однако деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли.

По словам представителя суда, они прибыли в качестве корреспондентов иностранных СМИ, а именно для съемки видеоматериала для Discovery.

Правонарушителям был назначен штраф в размере 2 тыс. рублей без административного выдворения за пределы России.