В Москве строят самый высокий небоскреб Европы

В Москве построят самую высокую жилую башню в Европе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем Instargam.

По его словам, строительство небоскреба One Tower завершится через несколько лет.

Отмечается, что здание строится на территории «Москвы-Сити». Небоскреб будет иметь форму скошенной призмы, а его высота составит более 400 м. Всего в башне будет 101 этаж над землей и три этажа под землей.

Согласно проекту, в здании будет жилые, офисные и торговые помещения, а также подземная парковка.