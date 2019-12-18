Все станции метро Москвы получили сообщения о минировании

Все станции столичного метрополитена, а также ТЦ «Европейский» и два районных суда получили анонимное сообщение с угрозой «минирования». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

«Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра «Европейский», Хорошевского и Кунцевского районных судов», — говорится в сообщении.

Волна «минирований» судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Санкт-Петербурга началась в конце ноября. Пока опасные взрывчатые устройства не были обнаружены нигде.

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