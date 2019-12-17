$100 млрд скопила мормонская церковь на пожертвованиях

Американская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней накопила около $100 млрд на пожертвованиях, сообщает The Washington Post со ссылкой на текст жалобы, поданной бывшим управляющим портфелем в инвестиционном подразделении церкви под названием Ensign Peak Advisors Дэвидом Нильсеном.

Лидеры церкви, по словам Нильсена, вводили в заблуждение прихожан и нарушали федеральное налоговое законодательство. Полученные пожертвования не направлялись на благотворительность, а использовались для формирования накоплений и поддержки бизнеса, заявляет бывший инвестиционный менеджер.

Представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней отказались предоставлять информацию о любых транзакциях и финансовых решениях.

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