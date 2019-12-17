Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» выявили, что на их проездные поступили лишние деньги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

В ведомстве подтвердили, что такие случаи были зафиксированы.

«Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году», — сказали в Дептрансе.

Там добавили, что в ЦППК была направлена просьба «не блокировать такие «Тройки», чтобы у пассажиров оставалась «вера в новогодние чудеса».