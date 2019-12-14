Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Как отмечается, это может произойти на следующей неделе.

Ожидается, что 18 декабря суточный рекорд максимальной температуры воздуха достигнет отметки +5°С.

Синоптики прогнозируют, что на текущей неделе будет пасмурно и пройдут дожди.

«В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры», — говорится в сообщении.

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