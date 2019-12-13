Шесть человек погибли во время пожара в жилом доме на Алтае

В Алтайском крае погибли шесть человек при пожаре в частном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз СУ СК по региону.

По данным следствия, рано утром 13 декабря 2019 года загорелся дом в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в доме находились шесть человек, четверо из которых – дети.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.