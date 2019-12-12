Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Только что Нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — заявил Аваков.

По его словам, это шаг к полному раскрытию дела.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство.