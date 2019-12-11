Экс-замдиректора Росгеологи Горринг получил 3,5 года колонии

Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, передает РИА «Новости».

Горринг признался в особо крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Руслан Ганижев в 2011 убежал от следствия, после чего взял фамилию Горринг, под которой он работал бывшим первым заместителем главы Росгеологии.

Горринг был уволен после скандального видеоролика. В сети появилась запись, на которой тогда еще замглавы ведомства Руслан Горринг играет в компьютерную онлайн-игру. В ролике он хвалился перед другими участниками игры неуставными отношениями с женщинами на работе и нецензурно выражался.

По данным следствия, в 2011 году Ганижев (Горринг) получил от неназванного предпринимателя 5 млн руб. за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья». Предполагалось, что Ганижев передаст их одному из местных чиновников, однако был задержан правоохранителями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не уследил за подчиненным: как уволили главу Росгеологии