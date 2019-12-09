Определена дата прихода зимней погоды в Москву
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И.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что приход зимней погоды в столицу России стоит ожидать уже в четверг, 12 декабря, передает ТАСС.
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим. Начнется минусовая температура, констатировал Вильфанд
«Дневные [показатели] тоже отрицательные. Все-таки это уже зимний режим погоды», — пояснил Вильфанд.
Однако солнечная погода продержится в Москве до субботы, 14 декабря. Вильфанд призвал наслаждаться этими солнечными мгновениями, ведь зимой каждый солнечный час — это счастье.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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