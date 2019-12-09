Названы пьющие регионы России
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Названы наиболее пьющие в 2019 году российские регионы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что лидерами в рейтинге стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ.
Так Москва в этом рейтинге заняла восьмое место, а Санкт-Петербург — 14. Также самыми трезвыми регионами стали Чечня, Ингушетия и Дагестан.
За основу в рейтинге были взяты данные по умершим из-за отравления алкоголем, число совершенных в состоянии опьянения преступлений, а также численность страдающих алкоголизмом и объем проданной алкогольной продукции. Также были проанализированы преступления, которые были связаны с незаконным оборотом и производством этилового спирта.
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