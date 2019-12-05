Каабак прооперирует трех детей до конца 2019 года

Трансплантолог Михаил Каабак рассказал, что выполнит максимум три операции по пересадке почек детям до конца 2019 года, лист ожидания уже сформирован, передает РИА «Новости».

Врач уточнил, что лист ожидания составили 3 декабря, и с этого времени врачи готовы к выполнению трансплантаций.

Он отметил, что в лист ожидания внесли четырех детей, однако будет выполнено максимум три операции, так как Минздрав выделил до конца года только три квоты.

По словам Каабака, даты операций и сколько их в итоге сделают зависит от работы московской службы органного донорства.

Ранее сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции.

Эта новость вызвала большой резонанс. Каабак вернулся к работе после встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

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