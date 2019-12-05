В Москве арестовали девять выходцев из СНГ по подозрению в причастности к терроризму

Мещанский районный суд Москвы арестовал девять выходцев из стран СНГ по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, среди арестованных восемь мужчин и одна женщина.

Они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). В случае подтверждения их вины, им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

К какой именно террористической организации могут относиться арестованные, не сообщается.

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