Школьник разбил голову однокласснику во время урока в Омске

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Омске ученик 7-го класса разбил однокласснику голову во время урока. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как отмечается, драка между детьми произошла во время урока обществознания в школе в рабочем поселке Русская Поляна.

Пострадавшего мальчика госпитализировали, врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму и перелом теменной кости.

Других подробностей не приводится.

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