Вечный огонь в Петербурге забросали снегом

В Санкт-Петербурге забросали снегом вечный огонь, который расположен на Марсовом поле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мемориал осквернил неизвестный подросток.

Уточняется, что повреждений памятника выявлено не было, горение восстановили.

Согласно записи видеонаблюдения, подросток специально носил снег к огню, чтобы потушить его.

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