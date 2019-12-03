Медведь задрал пенсионера в Иркутской области

Медведь-шатун напал на спящего пенсионера в его собственном доме в поселке Витимский Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Медведь ночью забрался в дом, где находился пенсионер и атаковал его. В результате нападения и полученных травм пожилой человек скончался.

После этого случая в поселке ввели режим ЧС. Кроме того, в населенном пункте дежурят охотники и правоохранители.

Стоит отметить, что медведи давно не выходили из леса и не нападали на жителей Витимского.

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