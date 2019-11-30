Более половины россиян проведут 31 декабря на работе

31 декабря 51% жителей России проведут на работе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты социологического опроса сервиса по поиску работы Superjob.ru.

При этом каждый пятый россиянин планирует взять отпуск или отгул (19%). Остальные респонденты затруднились дать ответ.

Отмечается, что среди опрошенных старше 45 лет 65% будут работать в предпраздничный день, среди населения моложе 34% таких всего — 49%.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек, работающих по нормированному графику, из 231 населенного пункта России.

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