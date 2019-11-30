Несовершеннолетние оказались пострадавшими при нападении человека с ножом в Гааге
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Местная полиция заявила, что пострадавшими в результате нападения человека с ножом в Гааге были подростки. Об этом правоохранительные органы сообщили Twitter.
По данным полиции, трое пострадавших были несовершеннолетними. Известно, что их уже отпустили домой из больницы.
В настоящее время, правоохранители работают с семьями пострадавших и продолжают вести расследование.
«Наше расследование продолжается в полную силу», — добавили в полиции.
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