Несовершеннолетние оказались пострадавшими при нападении человека с ножом в Гааге

Местная полиция заявила, что пострадавшими в результате нападения человека с ножом в Гааге были подростки. Об этом правоохранительные органы сообщили Twitter.

По данным полиции, трое пострадавших были несовершеннолетними. Известно, что их уже отпустили домой из больницы.

В настоящее время, правоохранители работают с семьями пострадавших и продолжают вести расследование.

«Наше расследование продолжается в полную силу», — добавили в полиции.

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