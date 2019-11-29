Двое из пяти пострадавших от ранений на Лондонском мосту скончались

Двое из пяти раненых при нападении на Лондонском мосту скончались. Об этом сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.

«Подозреваемый, который был застрелен полицией, а также двое пострадавших, погибли. Трое пострадавших получили необходимую помощь в больнице», — сказала она.

Ранее стало известно, что неизвестный начал нападать с ножом на прохожих, после чего был застрелен полицейским. В Скотленд-ярде заявили, что признали случай терактом.

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