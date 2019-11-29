Сторонники ИГ получили до 38 лет за подготовку теракта в Мельбурне
Австралийский суд приговорил к тюремному заключению трех сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* (ИГ — запрещена в РФ), признанных виновными в организации теракта в Мельбурне на Рождество в 2016 году. Об этом сообщает телеканал ABC.
Как отмечается, Абдулла Чаарани и Ахмед Мохамед приговорены к 38 годам лишения свободы, Хамза Аббас — к 22.
По утверждению судьи, все подсудимые приняли идеологию ИГ и своими действиями совершили «посягательство на фундаментальные ценности» австралийского общества.
Он также отметил, что они вступили на путь дерадикализации.
Террористы были задержаны в декабре 2016 года. Они намеревались устроить теракт на площади Федерации и в соборе Святого Павла с использованием самодельных взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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