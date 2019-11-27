ВЦИОМ: россияне предпочитают кошек собакам

Россияне предпочитают заводить в своих домах кошек, а не собак. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Известно, что 68% российских семей имеют домашних животных у себя дома. А также жители от 18 до 24 лет (76%), от 35 до 44 лет (72%), от 45 до 59 лет (74%), жители сел (82%).

39% опрошенных заявили, что у них дома живет беспородная кошка, 15% — породистая. 19% имеют беспородную собаку, столько же — породистую

Меньше всего (7%) в домах россиян обитают сельские домашние животные, они есть у 7% опрошенных.

По 3% вовсе предпочитают хомячков, черепашек, аквариумных рыбок и декоративных птиц. Еще 1% респондентов держат у себя дома экзотического питомца.

Опрос проводился 23 ноября 2019 года, в нем участвовали 1,6 тыс. респондентов со всей России в возрасте от 18 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нечеловеческая любовь: россияне разоряются ради кошек