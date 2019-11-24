Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от «тотального контроля» с его стороны.
Женщина уточнила, что ее дочь не хотела, чтобы родители знали о сложившейся ситуации.
Галина подтвердила, что она вместе с отцом девушки должна была приехать к ней в Санкт-Петербург 13 ноября.
Отмечается, что родители аспирантки были против отношений их дочери с историком, указывая на разницу в возрасте.
Также мать аспирантки отвергла версию убийства из ревности и заявила, что сообщения о том, что Соколов якобы содержал девушку являются глупостью и бредом.
По словам Галины, девушка имела заработок. Кроме того, ее обеспечивали родители.
Ранее Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого его задержали и заключили под стражу до 8 января 2020 года.
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