Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Она рассказала, что девушка решила прекратить отношения с Соколовым из-за усталости от «тотального контроля» с его стороны.

Женщина уточнила, что ее дочь не хотела, чтобы родители знали о сложившейся ситуации.

Галина подтвердила, что она вместе с отцом девушки должна была приехать к ней в Санкт-Петербург 13 ноября.

Отмечается, что родители аспирантки были против отношений их дочери с историком, указывая на разницу в возрасте.

Также мать аспирантки отвергла версию убийства из ревности и заявила, что сообщения о том, что Соколов якобы содержал девушку являются глупостью и бредом.

По словам Галины, девушка имела заработок. Кроме того, ее обеспечивали родители.

Ранее Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого его задержали и заключили под стражу до 8 января 2020 года.

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