16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

Около 16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Согласно имеющимся данным, пострадали жители девяти улиц, на которых располагаются 72 многоквартирных жилых дома. В них проживают 15 738 человек, в том числе 3934 ребенка.

Кроме того, из-за аварии была отключена горячая вода в двух школах, политехническом колледже, Юго-Западном государственном университете, двух детских садах, трех поликлиниках.

При этом холодное водоснабжение не нарушено.

В Курске сейчас -8°С.