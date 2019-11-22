Расчлененное тело школьной уборщицы нашли в мусорке в Кузбассе

В одном из дворов поселка Бачатский в Кемеровской области в мусорном баке было обнаружено расчлененное тело школьной уборщицы. Об этом сообщает sibdepo.ru.

Как стало известно, части тела в мусорке увидел местный житель, который затем рассказал о находке полиции.

После прибытия на место участковый задержал подозреваемого мужчину, который со свертком направлялся к бакам.

По факту убийства заведено уголовное дело.

В данный момент устанавливаются причины случившегося и проводятся следственные действия.